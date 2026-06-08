Азиатские рынки оказались под мощным давлением

В понедельник азиатские фондовые рынки оказались под мощным давлением из-за массовой распродажи технологических компаний, сообщает Bloomberg.

Южнокорейский Kospi рухнул более чем на 8%, торги пришлось останавливать на 20 минут. Акции Samsung Electronics и SK Hynix упали более чем на 10%. Корейский рынок опустился более чем на 15% ниже рекордов, достигнутых неделю назад. В Японии Nikkei 225 снизился на 3,6%, Topix потерял 2,5%.

Падение в Азии последовало за обвалом на Уолл-стрит в пятницу. Nasdaq Composite потерял 4,2% (самое сильное падение с апреля), S&P 500 снизился на 2,6%, прервав девятинедельное ралли. Инвесторы фиксируют прибыль в акциях производителей чипов, выросших на ажиотаже вокруг ИИ.

Дополнительное давление создают макроэкономические и геополитические риски. Сильные данные по рынку труда США укрепили ожидания, что ФРС дольше сохранит высокие ставки. Новая эскалация между Ираном и Израилем вновь подтолкнула вверх цены на нефть.

Южная Корея пострадала особенно сильно. За прошлую неделю иностранцы вывели из корейских акций около 10 миллиардов долларов. Вона упала до минимума с марта 2009 года. Власти заявили о готовности бороться со спекулятивными атаками.

Японские индексы еще неделю назад обновляли исторические максимумы. Акции TDK упали на 9,3%, Kioxia — на 7,5%, SoftBank потерял 7,7%. Другие бенефициары ИИ-бума — Murata Manufacturing, Renesas Electronics и Ibiden — теряли более 10%.

Глава Ortus Advisors Эндрю Джексон считает, что рынок полупроводников давно нуждался в коррекции. По его словам, подготовка SpaceX к IPO вытягивает капитал из ИИ-сектора. Часть средств уходит в более устойчивые сегменты: розницу, страховые компании, производителей продуктов питания.