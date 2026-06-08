Индонезия нашла способ покупать нефть из России в обход санкций — закупки поручат государственному агентству Lemigas. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия, агентство Lemigas будет покупать российскую нефть без участия национальной нефтегазовой компании Pertamina, которая являлась основным импортером сырья. Такой механизм позволит проводить сделки по схеме «правительство — правительство». Уже после этого сделка будет передаваться коммерческим структурам.

«Если президент достигает договоренности с другой страной о поставках нефти, такая сделка может осуществляться напрямую на межгосударственном уровне, после чего реализовываться по схеме "правительство — бизнес"», — объяснил он.

Ранее цены на нефть начали рост после новых ракетных ударов между Ираном и Израилем.