Володин дал поручения думским комитетам после выступления Путина на ПМЭФ

Госдума должна до конца весенней сессии рассмотреть законопроекты, которые обеспечат исполнения поручений президента России по итогам Петербургского международного экономического форума. Об этом на заседании Совета ГД в понедельник заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Комитетам по бюджету и налогам и по малому и среднему предпринимательству в приоритетном порядке вместе с профильными министерствами подготовят законопроекты по вопросам, на которые Владимир Путин обратил внимание, выступая на ПМЭФ.

Речь идет о необходимости отложить снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС, а также проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах.

Кроме того, Комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов ускорит подготовку к рассмотрению законопроекта, который закрепляет стажировки для приобретения первичного опыта профессиональной деятельности.

Напомним, ключевой новацией инициативы станет обязательное заключение со стажером временного трудового договора. Это позволит обеспечить начинающим специалистам весь комплекс социальных гарантий: заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда, формирование трудового стажа и пенсионных накоплений, а также оплату больничных листов. Продолжительность такой стажировки не должна превышать шести месяцев.