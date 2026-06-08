Мишустин поручил зафиксировать порог выручки для бизнеса на УСН

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину совместно с Госдумой проработать изменения для фиксации порога выручки для бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН) на уровне в 20 миллионов рублей.

"Президент принял решение о приостановлении дальнейшего снижения порога выручки", – напомнил Мишустин.

Владимир Путин высказался об этом в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он также поручил обеспечить "бесшовный переход" бизнеса от малого к более крупному, так как при росте и развитии бизнеса порой возникают организационные трудности и дополнительные финансовые издержки.

Вместе с тем в апреле Госдума приняла закон, освобождающий от НДС предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения (УСН и ПСН) до конца текущего года. Парламентарии поддержали ряд дополнительных поправок, позволяющих сохранить доступ к отдельным мерам поддержки для плавной адаптации бизнеса к изменениям.