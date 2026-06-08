Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в понедельник снизился на 1,68%, до 2 518,13 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,4%, до 1 082,74 пункта. Курс юаня снизился на 16 копеек, до 10,7 рубля.

"Индекс Мосбиржи начал неделю негативно, обновляя годовые минимумы. Бенчмарк спускался в сторону 2 500 пунктов. Сказалось усиление геополитической напряженности, в частности - риски новых санкций США и сообщения о том, что военные корабли ЕС получили разрешение задерживать в Средиземном море суда с российской нефтью", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Рынок акций

"Акции "Артген биотех" (+3,5%) выросли на падающем рынке из-за недооцененности и перспектив инвестиции в биотехнологии", - отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, стали акции ПАО "ИВА" (-20,4%), которые обвалились без видимых причин, но на настроения инвесторов могли повлиять опубликованные в конце прошлой недели слабые финансовые результаты эмитента по РСБУ за первый квартал 2026 года.

Прогноз на 9 июня

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на вторник - 2 500 пунктов, по курсу доллара - 73-75 рублей, юаня - 10,7-10,9 рубля.

Как считают во Freedom Global, во вторник индекс Мосбиржи может показать движение в диапазоне 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на вторник - 72-74 рубля, 83-85 рублей и 10,6-11,1 рубля соответственно.

В "Цифра брокере" при этом отмечают, что помимо высоких цен на нефть, поддержку российскому рублю оказывают также и высокие процентные ставки в экономике. В целом баланс рисков складывается в пользу консолидации валютных курсов в диапазонах 10,6-11,1 рубля за китайский юань, 72-75 рублей за доллар США, 84-87 рублей за евро и последующего умеренного укрепления рубля в направлении нижних границ указанных диапазонов.