Мишустин отреагировал на поручение Путина по УСН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству проработать законодательные изменения для фиксации порога выручки для бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом пишут «Ведомости».

По данным газеты, в ноябре 2025 года Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, согласно которым предлагалось поэтапно снизить порог при работе на УСН с 20 млн рублей до 10 млн.

1 июня «Опора России» направила обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить порог для освобождения малого бизнеса от НДС на прежнем уровне.

5 июня глава государства объявил о заморозке порога выручки для уплаты НДС на уровне 20 млн рублей, отложив его дальнейшее снижение.

Мишустин отметил, что правительству совместно с депутатами Государственной думы следует проработать необходимые законодательные изменения для организаций, которые применяют упрощенную систему налогообложения.

«Президент принял решение о приостановлении дальнейшего снижения порога выручки. Он будет зафиксирован на текущем уровне — двадцать миллионов рублей», — пояснил премьер.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил ранее, что действующий порог в 20 млн руб. будет заморожен минимум на три года. Он уточнил, что эта мера позволит бизнесу сохранять около 50 млрд рублей в год.

В «Опоре России» объяснили, в свою очередь, что переход значительного числа компаний на НДС требует длительного адаптационного периода — как с точки зрения администрирования, так и для бизнес-процессов.