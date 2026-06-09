Очередной платеж Украины перед МВФ составит 172 миллиона долларов
Украина до 10 июня должна перечислить Международному валютному фонду около 172 миллионов долларов в счет обслуживания кредитных обязательств. Это следует из документов фонда, которые изучило РИА Новости.
Согласно данным МВФ, до 00.00 со вторника на среду украинская сторона должна выплатить 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). По официальному курсу фонда на 5 июня один SDR соответствует 1,368 доллара.
Как ожидается, следующий платеж по обязательствам перед Международным валютным фондом Украина должна провести 10 июля.
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В последние годы украинский бюджет формируется с крупным дефицитом, который власти рассчитывают покрывать за счет внешней финансовой поддержки. На текущий год бюджет страны утвержден с дефицитом 1,9 триллиона гривен, что эквивалентно 45 миллиардам долларов.
Для покрытия бюджетного дефицита глава киевского режима и украинские власти привлекают внешнее финансирование. При этом выделение новых пакетов помощи со стороны западных партнеров, как отмечается в материале, нередко сопровождается продолжительными обсуждениями. Одновременно союзники Украины все чаще заявляют о необходимости поиска дополнительных источников самофинансирования.