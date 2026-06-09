Украина до 10 июня должна перечислить Международному валютному фонду около 172 миллионов долларов в счет обслуживания кредитных обязательств. Это следует из документов фонда, которые изучило РИА Новости.

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Согласно данным МВФ, до 00.00 со вторника на среду украинская сторона должна выплатить 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). По официальному курсу фонда на 5 июня один SDR соответствует 1,368 доллара.

Как ожидается, следующий платеж по обязательствам перед Международным валютным фондом Украина должна провести 10 июля.

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В последние годы украинский бюджет формируется с крупным дефицитом, который власти рассчитывают покрывать за счет внешней финансовой поддержки. На текущий год бюджет страны утвержден с дефицитом 1,9 триллиона гривен, что эквивалентно 45 миллиардам долларов.

Для покрытия бюджетного дефицита глава киевского режима и украинские власти привлекают внешнее финансирование. При этом выделение новых пакетов помощи со стороны западных партнеров, как отмечается в материале, нередко сопровождается продолжительными обсуждениями. Одновременно союзники Украины все чаще заявляют о необходимости поиска дополнительных источников самофинансирования.