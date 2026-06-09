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Партнер России по БРИКС стал покупать меньше газа

Lenta.ruиещё 1

С января по май 2026 года Китай стал покупать меньше природного газа. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает ТАСС.

Партнер России по БРИКС стал покупать меньше газа
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В количественном выражении импорт топлива снизился на 4,9 процента, до 46,6 миллиона тонн.

Сокращение поставок в денежном выражении составило 10,1 процента, импорт упал до 20,03 миллиарда долларов.

В мае партнер России по БРИКС ввез в страну 10,11 миллиона тонн газа на 4,83 миллиарда долларов.

В июне азиатская страна резко увеличила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из-за подскочившего потребления электроэнергии в жаркие летние месяцы. Поставки энергоносителя достигли в среднем 178 тысяч тонн в день, рекордного уровня с начала февраля. Китайские импортеры ежемесячно закупают от семи до десяти партий топлива, чтобы компенсировать потери поставок из Катара.