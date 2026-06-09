В России рухнул спрос на шоколадные плитки

Спрос на шоколадные плитки в России продолжает снижаться: в январе–марте продажи упали на 13% год к году — это самое глубокое падение среди всех кондитерских категорий. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

© Московский Комсомолец

За два года шоколад подорожал почти на 50%, и покупатели всё чаще выбирают более доступные альтернативы вроде печенья.

По данным исследования, общий рынок кондитерских изделий в натуральном выражении просел лишь на 1%, тогда как плиточный шоколад показал двузначное падение. Сервисы фиксируют снижение количества покупок шоколадных плиток на 5% в январе–мае, при том что спрос на сладости в целом вырос на 2%.

Рост цен остаётся ключевым фактором. Средняя цена килограмма шоколада в апреле достигла 1,5 тыс. рублей (+9,5% год к году), а средняя стоимость одной плитки выросла до 146 рублей (+11%).