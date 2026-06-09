В европейской стране назвали цену отказа от российского газа

Ущерб для Словакии из-за отказа от поставок российского газа составит сотни миллионов евро. Такое мнение в интервью словацкой газете Pravda выразил официальный представитель компании-оператора национальной газотранспортной системы SPP Ондрей Шебеста.

"Самыми выгодными по стоимости для нас являются поставки российского природного газа. Завершение его импорта может потребовать более высоких дополнительных расходов. Их будут нести не только словацкие потребители. Эти повышенные расходы лишь в Словакии могут достигнуть уровня в сотни млн евро", - сказал Шебеста.

SPP, согласно его словам, активно ищет варианты замены российскому газу. Компания ведет переговоры с 30 мировыми поставщиками и производителями природного газа. Республика в складывающейся ситуации заинтересована, главным образом, в поставках сжиженного природного газа.

В Евросоюзе с 1 января 2027 года должен быть введен запрет на импорт российского сжиженного природного газа. К осени будущего года должен быть прекращен импорт трубопроводного газа из РФ. Словацкие власти в апреле текущего года направили в суд ЕС жалобу на запрет поставок российского газа в республику.