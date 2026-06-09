Стало известно о превосходстве России над США в одном направлении

Потенциал сланцевой нефти в России оценивается в 30 миллиардов тонн — это почти в три раза больше американских запасов (около 11 миллиардов тонн), сообщил в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.

Речь идет о двух геологических формациях: баженовской свите Западной Сибири и доманике Урало-Поволжского региона. При этом, отметил Казанов, ситуация в России отличается от американской.

В США разработка сланцев ведется в условиях дефицита других источников и при наличии значительных инвестиций. В России же свободных средств не так много, но есть большой объем традиционной нефти с низкой себестоимостью, которая напрямую конкурирует со сланцевой.

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Работа над развитием сланцевой добычи тем не менее ведется. Выдано 18 лицензий на технологические полигоны — участки, где компании отрабатывают методы добычи трудноизвлекаемых запасов. В проектах участвуют крупные игроки — «Газпром нефть», «Роснефть», а также ряд небольших компаний. По словам Казанова, в будущем вопрос разработки сланцевой нефти в России может выйти на новый масштаб.