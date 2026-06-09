Решетников: влияние экспорта на экономику России уменьшается

Российская экономика претерпевает трансформацию, поскольку основным источником ее роста стал внутренний, а не внешний спрос, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью изданию The National.

«Наш внутренний спрос, потребление населения и государства, а также инвестиции — вот основные ресурсы. Влияние экспорта становится все меньше и меньше», — подчеркнул глава министерства.

Касаясь вопросов дедолларизации и укрепления рубля, Решетников отметил, что компании все активнее используют национальную валюту для инвестирования, накопления средств и ведения международной торговли.

Кризис в Ормузском проливе министр назвал временным явлением, которое не оказывает существенного влияния на экономическую политику России.