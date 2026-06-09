Редкоземельная сделка США и Украины получила громкое продолжение

Соглашение между Киевом и Вашингтоном о разработке украинских полезных ископаемых приостановлено, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в добывающей отрасли, передает РИА Новости

По данным СМИ, Владимир Зеленский дал негласное указание не реализовывать сделку, в рамках которой американские компании могли получить доступ к ресурсам, предварительно оцененным в 500 миллиардов долларов. В Киеве также рассматривают возможность привлечения к этим проектам европейских инвесторов.

По мнению экспертов, причиной могло стать ухудшение отношений между Зеленским и Трампом. Изначально инициатива исходила от украинской стороны, к ней подключились европейцы. Правительство Украины подготовило доклад о запасах редкоземельных металлов, а западные СМИ публиковали материалы о значительных ресурсах.

Подписание сделки сопровождалось заявлениями Зеленского о колониализме, но в итоге он согласился на передачу США половины будущих доходов. Украинская сторона рассчитывала на увеличение военной помощи.

Трамп, в свою очередь, располагал данными Геологической службы США, согласно которым на Украине нет экономически выгодных месторождений редкоземельных металлов в тех объемах, о которых заявлялось. Тем не менее соглашение было подписано, говорится в материале.

Украина хочет притормозить сделку с США по недрам

Позже в Киеве обнаружили, что финансирование восстановления Украины должно поступать не из бюджета США, а из прибыли совместного фонда, то есть после начала добычи и продажи ресурсов. Таким образом, американская сторона не брала на себя обязательств по прямым вливаниям. Эксперты отмечают, что условия соглашения оказались менее выгодными для Украины, чем предполагалось изначально.