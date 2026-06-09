Блокировка Баб-эль-Мандебского пролива может обернуться новой катастрофой для мира

С момента закрытия Ормузского пролива три месяца назад цены на нефть сдерживались тремя факторами: стратегическими запасами Китая (более 1,2 миллиарда баррелей), большими объемами сырья на танкерах в море и способностью Саудовской Аравии перенаправлять экспорт в обход пролива. Однако ситуация может резко ухудшиться, если союзники Ирана — йеменские хуситы — заблокируют Баб-эль-Мандебский пролив, угрозы о чем звучали на прошлой неделе, пишет OilPrice.

По мнению аналитиков, хуситам достаточно атаковать пару танкеров у побережья Йемена, чтобы трафик через пролив остановился из-за страха повторных ударов. Это фактически перекроет нефтяной экспорт Саудовской Аравии, выведет войну на новый уровень и обрушит цены на невиданные высоты, предупреждают эксперты.

Трафик через Баб-эль-Мандеб был ограничен еще с 2023 года из-за атак хуситов. К 2025 году атаки прекратились, но объемы судоходства так и не восстановились. Однако после закрытия Ормуза резко выросли поставки саудовской нефти именно через Красное море. Королевство задействовало трубопровод «Восток — Запад» на полную мощность, и прокачка по этой магистрали достигла исторического максимума. В Saudi Aramco назвали трубопровод критически важной артерией, которая помогла смягчить глобальный энергетический шок.

Сечин: блокировка Ормузского пролива сработала против всего мира

Если движение танкеров через Баб-эль-Мандеб будет прервано, Саудовская Аравия потеряет значительную часть экспорта. Мир лишится еще нескольких миллионов баррелей в сутки в дополнение к 13 миллионам, уже выпавшим из-за блокады Ормуза. Азиатские покупатели, по словам аналитика Kpler Мую Сюй, окончательно потеряют доступ к ограниченным ресурсам ближневосточной нефти.