Китай перестал бояться санкций из-за связей с Россией

Председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил журналистам в Пекине, что в двусторонних отношениях остается все меньше проблем, связанных с опасениями из-за санкционных рисков. По его словам, страх постепенно уходит, и связи между странами будут только укрепляться, передает РИА Новости.

Титов отметил, что в Китае растет доверие к партнерству с Россией, особенно на фоне рисков, которые существуют в торгово-экономическом сотрудничестве с рядом других государств.

Согласно данным главного таможенного управления КНР, опубликованным 9 июня, товарооборот между двумя странами за январь–май 2026 года вырос на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и достиг 109,53 миллиарда долларов.

Во вторник в Пекине открылся российско-китайский форум «Языки дружбы», который проходит в Китайском народном университете 9–10 июня. Мероприятие организовано в рамках перекрестных Годов образования России и Китая при поддержке компании «Транснефть». Участники обсудят вопросы двустороннего образовательного сотрудничества и подготовки специалистов с межкультурными компетенциями.