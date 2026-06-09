Индекс Московской биржи (IMOEX2) опустился ниже отметки в 2 500 пунктов. Котировки акций крупнейших российских компаний дешевеют 13-ю неделю подряд и это затянувшееся падение сильно разочаровывает инвесторов.

На сегодняшней конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) ЦБ и Минфин поделились своим видением причин этой ситуации.

Относиться к происходящему спокойно призвал зампред ЦБ Филипп Габуния.

«Это и дивидентный гэп, и сейчас время турбулентное, — указал он. — Много высказывалось в недавнем форуме про тигра, готовящегося к прыжку. Здесь важно, мне кажется, нам не опускать руки, а продолжать работу».

Он считает, что инвесторам пора понять, что «инвестирование — это все-таки навык».

«Если его нет, обращайтесь к управляющим!» — категоричен Габуния.

Тему возможных телодвижений попытался развить замминистра финансов Иван Чебесков, тем более, он первым придумал сравнить российский рынок с тигром. По его мнению, «тигр немножечко присел, чтобы приготовиться к еще большему прыжку». Рынок сильно недооценен и у него большой потенциал роста, указал он.

«Мы всегда смотрим на рынок очень долгосрочно. Я понимаю, что в краткосрочной перспективе различные конъюнктуры бывают, различные события, геополитика, что-то в секторах экономики происходит. — конкретизировал он. — Мне кажется, очень важно именно фокус держать на большой картинке и на долгосрочном видении рынка».

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев добавил новых инвестиционных идей и спокойствия: «Ну, упал и упал. Вы, наверное, зарабатываете на растущем рынке, на его падении. — предположил он. — Кто-то, может быть, купит подешевевшее, кто-то зашортит. Те, кто сидит в долгосрочных инвестициях, дождутся, когда он восстановится».

Не обострять проблему излишне предложил председатель Мосбиржи Виктор Жидков.

«Мы иногда проблему воспринимаем очень остро, а на самом деле это является защитной реакцией системы», — предположил он.

Дальше он привел в пример людей, которые пьют жаропонижающее, чтобы сбить температуру.

«Но на самом деле температура… Это же механизм, который убивает бактерии. И если вы снижаете температуру, то вы просто будете выздоравливать долго, — подводил к главному Жидков. — Когда люди говорят, что во всем виновата ключевая ставка, то есть во всем виновата температура. И поэтому в любой момент мы можем заболеть, в любой момент мы можем с новыми силами пойти и сделать прекрасное, красивое и приятное нам для того, чтобы стать лучше и так далее».

Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Текущее состояние надо просто пережить, заключил он, а не «бегать по аптекам искать таблетки».

«Я думаю, что это не лучший способ, — заверил он. — Нам надо просто продолжать делать то, что мы делаем, и все наступит хорошо». «Я уверен в этом и даже не смотрю», — говорил Жидков, намекая на новостной терминал или на минус на своем брокерском счете.

Но самый привлекательной картинка была у депутата Анатолия Аксакова.

«Те, кто купил активы в 90-е годы, они стали миллиардерами. Поэтому, время покупать. Может, немного подождать, но потом точно покупать», — заявил он, суля инвесторам невероятные по нынешним меркам доходы. «Дождавшись конца нашего заседания, можно не успеть. — агитировал он. — Поэтому те, кто имеет возможность, сейчас садитесь в компьютеры и приобретайте!»

Среди возможных причин потенциального роста рынка он немного выделяет и свои заслуги — «работа, которая будет проведена в следующем составе Госдумы, она создает самые благоприятные условия для развития финансового рынка».