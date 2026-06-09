Гривна установила новый антирекорд по отношению к доллару

Курс доллара в украинских банках впервые превысил отметку в 45 гривен. Об этом свидетельствуют данные кредитных организаций, с которыми ознакомился ТАСС.

Первым продажу американской валюты выше психологического рубежа начал Первый украинский международный банк, установив курс на уровне 45,20 гривны за доллар. Вслед за ним доллар дороже 45 гривен начал продавать Monobank — по 45,04 гривны. Приватбанк пока удерживает курс на уровне 44,99 гривны, а Ощадбанк продает валюту по 44,85 гривны за доллар.

По данным агентства УНИАН, вслед за банками отметку в 45 гривен уже преодолели многие обменные пункты.

Одновременно обновил рекорд и официальный курс. Национальный банк Украины установил на 9 июня курс на уровне 44,51 гривны за доллар, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

Ослабление национальной валюты продолжается на протяжении последних месяцев. С начала года Нацбанк Украины пытался сдерживать падение гривны за счет валютных интервенций и продал на внутреннем рынке 14,473 млрд долларов.

Однако эти меры не смогли остановить снижение курса. Если на 1 января 2026 года официальный курс составлял 42,35 гривны за доллар, то к июню американская валюта подорожала более чем на две гривны.