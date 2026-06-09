Высокая стоимость электроэнергии вынуждает немецкие промышленные предприятия переносить производства за границу, заявил РИА Новости депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

По его словам, Германия находится в фазе спада, и энергоемкие отрасли уже покидают страну. Парламентарий также отметил, что в ФРГ невозможно развивать индустрию искусственного интеллекта, поскольку эта сфера также требует больших объемов дешевой энергии.

По его мнению, страна лишает себя будущих возможностей. Котре напомнил, что отток капитала из Германии наблюдается уже четвертый или пятый год подряд. Он назвал эту тенденцию поразительной, учитывая, что в предыдущие десятилетия инвестиции постоянно поступали в страну. Это, по его словам, еще один показатель серьезных проблем в немецкой экономике.

Ранее депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре заявил, что одной из главных ошибок ФРГ стал отказ от атомной энергетики. По его словам, это привело к разрушению технологической базы и потере квалифицированных кадров, и теперь стране придется искать специалистов за рубежом.