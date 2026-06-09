Стало известно о новом ударе США по Китаю

Вашингтон продолжает торговое противостояние с Пекином, даже когда оно не находится в активной фазе. В понедельник США добавили в санкционный список несколько крупнейших мировых производителей солнечных панелей и аккумуляторов, обвинив их в связях с китайской армией, сообщает Reuters.

Под ограничения попали Trinasolar, JA Solar, а также технологические гиганты Alibaba и Baidu. В перечень также включены производители аккумуляторов EVE Energy и CALB, которые специализируются на системах хранения энергии и батареях для электромобилей.

Alibaba, Baidu и биотехнологическая компания WuXi AppTec заявили, что их включение в список было ошибочным, и пообещали принять меры для восстановления репутации. Остальные компании от комментариев пока воздержались.

Американское законодательство предписывает Пентагону с 2027 года разорвать прямые договоры с предприятиями, включенными в данный перечень, и существенно урезать возможность приобретать их товары и услуги через сторонних поставщиков.