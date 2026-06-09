ЕС намерен включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков

Евросоюз намерен расширить санкционные меры против России, включив в 21-й пакет ограничений 170 физических лиц и организаций, в том числе 90 банков.

Данная информация была распространена агентством Reuters, ссылающимся на анонимные источники в дипломатических кругах.

Согласно сообщению агентства, после введения новых ограничений доля российских банков под санкциями составит половину от всех финансовых учреждений страны, проводящих операции на международном уровне.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас озвучила предложение о включении в санкционный перечень 80 российских граждан и компаний.