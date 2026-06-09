Индия заинтересовалась критически важным сырьем из России

Индийские государственные сталелитейные компании SAIL и NMDC ведут переговоры о возможном приобретении активов в России. Цель — обеспечить стабильные поставки коксующегося угля, который необходим для металлургии, сообщает Reuters.

В прошлом месяце делегация из Индии посетила Россию для предварительных консультаций с официальными лицами и представителями промышленности. SAIL уже создала внутреннюю комиссию для проработки этого вопроса.

Параллельно обсуждается увеличение закупок никеля у российских поставщиков. Сейчас Индия импортирует никель из Китая, Японии, Норвегии и США, но этот металл критически важен для производства нержавеющей стали и электромобилей — к 2030 году страна намерена довести их долю до 30%.

Коксующийся уголь признан в Индии стратегическим сырьем. Страна импортирует более половины его объема из Австралии, остальное — из России и США. NMDC уже несколько лет ищет зарубежные активы для добычи угля, рассматривая варианты в Австралии и Индонезии.

Экспорт угля из России вновь начал расти на фоне ближневосточного кризиса

Комментариев от индийских министерств и российских властей пока не поступало. Переговоры с Москвой — часть стратегии Нью-Дели по диверсификации источников сырья, говорится в статье агентства.