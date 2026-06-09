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Евросоюз задумался об отказе от российской рыбы

Lenta.ruиещё 1

В рамках нового, 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюз (ЕС) может отказаться от рыбы, поставляемой из РФ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует РИА Новости.

Евросоюз задумался об отказе от российской рыбы
© Lenta.ru

В ЕС задумались о ряде ограничений, среди которых энергетика, финансовый сектор, криптовалютная торговля. Также впервые рестрикции могут затронуть и рыбный промысел РФ.

«Сегодня мы предлагаем 21-й пакет санкций. Мы фокусируемся на секторах, имеющих наибольшее влияние: это энергетика, финансовые услуги и криптоторговля, и на этот раз мы также впервые включим рыбный промысел», — заявила фон дер Ляйен

Кроме того, в объединении задумались о сохранении максимальных цен на российское сырье на уровне 44,1 доллара за баррель в течение шести месяцев. Помимо сохранения потолка, обсуждают ужесточение ограничений для теневого флота.

«Сегодня мы предлагаем включить в список еще 30 судов, помимо 632, против которых уже введены санкции», — пояснила на брифинге глава Еврокомиссии.