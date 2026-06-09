В США оценили сроки восстановления поставок нефти и газа в Персидском заливе

Восстановление транспортировки привычных объемов нефти и газа в зоне Персидского залива потребует многих месяцев. Это признал министр энергетики США Крис Райт.

"Думаю, понадобится много месяцев, чтобы вернуться к нормальным потокам энергоносителей. И, конечно, из [Персидского] залива - это не только нефть и природный газ. Есть значимый экспорт серы, гелия, смазочных материалов, другой критически важной продукции", - сказал он.

При этом Райт утверждал, что объемы гражданских грузоперевозок через Ормузский пролив начинают ощутимо увеличиваться. "Я бы сказал, что возрастают очень значимо", - заявил глава Минэнерго США, комментируя вопрос о гражданских морских перевозках через Ормузский пролив. Райт выступил на энергетическом форуме, организованном Атлантическим советом (признан нежелательной в России организацией).

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Кроме того, власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. Через Ормузский пролив транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% - сжиженным природным газом.