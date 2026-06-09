Каллас сделала громкое заявление о готовящемся пакете санкций против России

21-й пакет санкций против России, готовящийся Европейским союзом, станет крупнейшим за два года, сказала председатель европейской дипломатии Кая Каллас.

Как рассказала Каллас в Twitter, Евросоюз, в том числе, ограничить импорт автозапчастей, а также руд ряда драгоценных металлов и химикатов.

Также Каллас заявила, что Евросоюз планирует объявить ограничения в отношении ряда компаний, базирующихся в третьих государствах.

Раскрыты детали новых санкций ЕС против России

Президент России Владимир Путин в середине мая 2025 года заявил, что ведущие экономики мира, объявляя санкции против РФ, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить России. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками: "Не рой другому яму – сам в нее попадешь" и "Куплю билет и не поеду назло кондуктору".