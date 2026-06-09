Мировые цены на важнейшее удобрение рухнули

С середины апреля биржевая стоимость мочевины упала более чем на 30 процентов, что свидетельствует о постепенном сведении на нет трейдерских надбавок из-за войны в Иране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов.

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Мочевина является важнейшим для сельского хозяйства концентрированным азотным удобрением. Она действует мягче многих аналогов и реже обжигает листья при опрыскивании, из-за чего пользуется большой популярностью среди фермеров. В начале лета ее стоимость упала до минимального с 5 марта уровня.

Подобная динамика фиксируется на фоне ослабления опасений участников рынка по поводу риска затяжных перебоев в поставках, отмечают эксперты. Из-за перекрытия Ираном и США Ормузского пролива под угрозой оказалась около трети глобальных отгрузок ключевого удобрения. Однако в начале лета ост котировок, вызванный войной в Иране, фактически нивелировался.

В ООН называли риски затяжных перебоев в поставках удобрений одним из главных последствий блокировки Ормузского пролива. На этом фоне аналитики организации предупреждали об угрозе продовольственного шока.

Несмотря на удешевление мочевины, говорить о полноценном завершении кризиса пока еще рано, сходятся во мнении эксперты. Если перемирие между США и Ираном будет нарушено, мир снова столкнется с резким сокращением отгрузок с Ближнего Востока. «Мы еще не полностью выбрались из затруднительного положения», — констатировал сельскохозяйственный брокер компании StoneX Кан Вэй Чеанг.