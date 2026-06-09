Михаила Мамуту назначили зампредом Банка России

Член совета директоров Банка России Михаил Мамута приказом председателя ЦБ с 10 июня 2026 года назначен заместителем председателя Банка России, говорится на сайте регулятора.

"Приказом председателя Банка России с 10 июня 2026 года заместителем председателя Банка России назначен Михаил Валерьевич Мамута, член совета директоров Банка России. Ранее он возглавлял Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг", - отмечается на сайте.

Служба по защите прав потребителей и обеспечения доступности финуслуг будет упразднена в декабре 2026 года.