Украина должна выплатить Германии компенсацию за подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом заявила сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель, пишет ТАСС. Вайдель подчеркнула, что из-за подрыва трубопроводов Германии был причинен "огромный ущерб", и Киев должен объяснить, какую роль он сыграл в этом теракте. "Украина должна для начала объяснить, как дело дошло до этого акта государственного терроризма — подрыва важнейшей инфраструктуры, которая у нас была, а именно трубопровода "Северный поток", и какую роль она в этом сыграла", — отметила Вайдель. 26 сентября 2022 года случился подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", после которого из четырех объектов уцелела только одна нитка "Северного потока – 2". В июне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что техническая возможность для восстановления "Северных потоков" существует. Также в июне депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре подчеркнул, что для запуска "Северного потока" не хватает политической воли властей Германии, а технические проблемы можно устранить. В феврале издание Der Spiegel писало, что операцию по подрыву газопроводов мог одобрить посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.