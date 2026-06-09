Глава ЕК: ЕС может запретить импорт рыбной продукции из России

В рамках нового санкционного пакета против России предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы предлагаем ввести существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на импорт других, в том числе трески», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала самый большой санкционный пакет против России от ЕС.