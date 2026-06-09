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Глава ЕК: ЕС может запретить импорт рыбной продукции из России

RT на русском

В рамках нового санкционного пакета против России предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК: ЕС может запретить импорт рыбной продукции из России
© РИА Новости
«Мы предлагаем ввести существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на импорт других, в том числе трески», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала самый большой санкционный пакет против России от ЕС.