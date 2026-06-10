МВФ выделил Армении деньги после победы Пашиняна

Международный валютный фонд одобрил выделение $25 млн Армении после победы партии премьера Никола Пашиняна на выборах в парламент закавказской республики.

В заявлении МВФ отмечается, что совет фонда завершил первый пересмотр в рамках резервной программы Stand-By Arrangement для армянской стороны.

«Завершение пересмотра позволяет выделить сумму, эквивалентную 18,4 млн SDR, что составляет около $25,1 млн», — указано в заявлении.

Ранее стало известно, что оппозиция Армении потребовала провести пересчёт голосов на 555 из 2005 избирательных участков.