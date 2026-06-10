Казахстан готов увеличить транзит российского газа в Узбекистан

Казахстан полностью готов к увеличению транзита российского газа в Узбекистан. Об этом заявил ТАСС министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

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Он отметил, что республика обладает такими возможностями и с ее стороны все готово. В данный момент российская сторона ведет переговоры с Узбекистаном об увеличении поставок газа, подчеркнул министр.

«Мы как транзитная страна готовы обеспечить [транспортировку]», — сказал Аккенженов, отвечая на вопрос агентства.

По его словам, в будущем речь идет об увеличении транзита до 11 млрд куб. м.

В мае министр энергетики Казахстана, говоря о рассматриваемых страной альтернативных маршрутах заявлял, что Астана готова рассмотреть все дополнительные маршруты экспорта нефти, но альтернативы Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) нет.

Он отметил, что по этому трубопроводу можно транспортировать 82 млн тонн нефти в год.