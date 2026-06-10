Россия может занять нишу Ирана на китайском рынке нефти

Поставки иранской нефти за границу в мае сократились до 209 тысяч баррелей в сутки — это самый низкий показатель за последние шесть лет, подсчитали аналитики Vortexa Analytics. Китай, который был главным покупателем иранского сырья, теперь вынужден искать альтернативных поставщиков. Освобождающийся объем на китайском рынке, по оценкам аналитиков, опрошенных «Известиями», способна закрыть Россия — к концу 2026 года поставки в КНР могут прибавить 20–25%.

В первом квартале импорт российской нефти Китаем уже увеличился на 31% по сравнению с прошлым годом, превысив 31,8 миллиона тонн. Конфликт на Ближнем Востоке привел к рекордному истощению запасов сырой нефти в США. Они опустились до 1,57 миллиарда баррелей — минимального уровня с 2004 года. Это открывает теоретическую возможность для выхода российского сырья на недружественные рынки, говорится в материале.

В мае японская компания Taiyo Oil получила первую партию нефти с проекта «Сахалин-2» с начала кризиса. Однако эксперты считают, что полноценное возвращение на рынки Японии и Южной Кореи в ближайшие полгода-год маловероятно из-за санкций и рисков вторичных рестрикций.

Цены на нефть остаются нестабильными. Снижение иранского экспорта и падение запасов в США поддерживают текущие котировки. Если блокада Тегерана и ограничения в Ормузском проливе сохранятся, возможен рост до 120–150 долларов за баррель.