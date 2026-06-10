Стоимость фьючерсов на нефти марки Brent и WTI перешли к росту, а цена фьючерсов на золото и серебро ускорили снижение, свидетельствуют данные биржевых площадок. Такая динамика отмечена после слов президента США Дональда Трампа про Иран.

Американский лидер в социальной сети Truth Social заявил, что Иран затянул переговоры с США по мирному соглашению. Он также утверждает, что США полностью разгромили армию Ирана.

По данным на 14:05 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на лондонской бирже ICE росла на 1,85%, до $93,14 за баррель. В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июле 2026 года росла на 1,97%, до $89,94 за баррель.

Цены на нефть взлетели

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года на бирже Comex снижалась на 2,58%, до $4 176 за тройскую унцию, а цена фьючерса на серебро с поставкой в июле 2026 года теряла 2,09%, опускаясь до $63,875 за тройскую унцию.