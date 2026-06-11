В России подешевели огурцы и помидоры

В России огурцы и помидоры подешевели более чем на 20%
В прошлом месяце в России было зафиксировано снижение цен на несколько продуктов.
Об этом говорят данные Росстата.
«Помидоры (-27,1%), огурцы (-25,9%)», — говорится в материалах ведомства.
Также на 12,2% подешевел сладкий перец, на 3,7% — апельсины, на 3,1% — бананы.
Ранее сообщалось, что в России снизилась средняя стоимость приготовления окрошки.
Также мороженое в России в мае за неделю подешевело на 15%.
По данным Руспродсоюза, огурцы стали наиболее подешевевшим продуктом в России в апреле.