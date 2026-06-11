ОПЕК снизила прогноз мирового спроса на нефть

Мировой спрос на нефть в 2026-м году вырастет всего на 0,97 миллиона баррелей в сутки, до 106,13 миллиона. Об этом свидетельствуют данные аналитиков ОПЕК, которые приводятся в свежем ежемесячном докладе организации.

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Месяцем ранее картель прогнозировал прирост на 1,17 млн б/с — до 106,33 млн б/с., тогда как в текущем обзоре оценка снижена на 200 тысяч баррелей в сутки.

Согласно данным доклада, в Индии где аналитики ожидают сокращение прироста спроса на сырье по итогам года со 200 до 140 тысяч б/с (абсолютный показатель — 5,8 млн б/с).

В Китае прогнозируется снижение спроса на сырьё на 30 тысяч б/с — до 220 тысяч б/с. В странах Ближнего Востока снижение, по данным аналитиков, составит до 40 тысяч б/с, а в странах Европы — с 30 до 60 тысяч б/с.

Пересмотр затронул все кварталы без исключения. Наибольшее понижение — во втором квартале (минус 400 тысяч б/с, до 104,17 млн), затем в третьем (минус 190 тысяч), первом (минус 130 тысяч) и четвёртом (минус 90 тысяч). При этом на 2027-й год аналитики альянса смотрят чуть оптимистичнее: прогноз прироста повышен на 190 тысяч б/с, до 1,73 млн. Драйверами в следующем году останутся страны за пределами ОЭСР — на них придётся 1,52 млн б/с из общего прироста (против майских ожиданий в 1,35 млн). А развитые экономики ОЭСР добавят лишь 210 тысяч б/с.

Отдельно в докладе отмечена динамика коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР за апрель. Объём хранилищ сократился на 48,4 млн баррелей по сравнению с мартом 2026-го года — до 2,748 млрд. Это на 53,7 млн меньше, чем средний показатель за последние пять лет, и на 179,5 млн ниже референтного уровня 2015–2019-х годов, который страны ОПЕК+ используют как ориентир. Запасы самих нефтепродуктов упали на 48,4 млн б (до 1,399 млрд), тогда как запасы сырой нефти, наоборот, слегка подросли — на 4,2 млн б (до 1,348 млрд).

Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) на протяжении десятилетий выступает главным поставщиком долгосрочных прогнозов для мирового энергетического рынка. Ежемесячные отчёты организации внимательно изучают трейдеры, аналитики инвестбанков и министры энергетики — от них зависят не только котировки, но и инвестиционные стратегии крупнейших нефтяных корпораций.