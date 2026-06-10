Китай отреагировал на планы ЕС по новым антироссийским санкциям

Китай потребовал от Евросоюза исправить ошибочные действия и отозвать незаконные односторонние санкции.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя сообщения о том, что новый пакет антироссийских санкций ЕС может включать меры против компаний из Китая, Турции, Индии и других стран.

"Китай неоднократно заявлял, что решительно выступает против односторонних санкций, не имеющих разумных оснований. Мы уже не раз делали европейской стороне серьезные представления и призываем ЕС исправить ошибочные действия, отозвать незаконные односторонние санкции", - сказал дипломат.

Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин будет внимательно следить за развитием ситуации и примет необходимые меры для защиты собственных законных прав и интересов.

9 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет антироссийских санкций, направленный главным образом против экспорта нефти и банковской системы РФ.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала, что на встрече глав МИД стран ЕС 15 июня, где будет обсуждаться этот пакет, его утверждение не ожидается. Поэтому к этой встрече дипслужба ЕС подготовила промежуточное санкционное решение о включении нескольких десятков российских граждан и компаний в черный список.

Сейчас в санкционный список ЕС против России входят свыше 2,7 тысяч физических и юридических лиц из России, Украины, Белоруссии, Китая, КНДР, Сирии, Ирана и ряда других государств. Этот механизм рестрикций является крупнейшим в истории ЕС и превышает все остальные санкционные режимы блока вместе взятые.