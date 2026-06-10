Шведы потеряли интерес к переходу на евро

Желание граждан Швеции отказаться от кроны в пользу единой европейской валюты снижается второй год подряд на фоне уверенности в национальной экономике.

Доля шведов, желающих заменить национальную валюту на евро, упала до 28,7% с 32% годом ранее, сообщает Bloomberg. Против перехода на единую европейскую валюту выступают 52,1% опрошенных граждан.

Снижение энтузиазма свидетельствует о доверии к кроне и ее способности выступать буфером для крупнейшей экономики Северной Европы на нестабильных мировых рынках. Результаты опроса показывают усиление сопротивления отказу от национальной валюты, несмотря на признаки возможной поддержки перехода со стороны парламентариев.

В январе министр финансов Элизабет Свантессон заявила, что правительство проведет расследование целесообразности такого шага, если одержит победу на сентябрьских парламентских выборах. На данный момент переход на евро поддерживает только Либеральная партия, в то время как социал-демократы и крайне правые «Шведские демократы» выступают против смены валюты.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Швеция задумалась о переходе на евро из-за геополитики.