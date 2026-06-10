ЦБ предложил увеличить требования к минимальному размеру капитала банков

Банк России предлагает за 2027-2030 годы увеличить требования к минимальному размеру капитала банков в три раза, следует из опубликованного на сайте регулятора консультативного доклада.

Для банков с универсальной лицензией за три года требование по минимальному капиталу вырастет с 1 млрд до 3 млрд рублей: 1,5 млрд рублей на 1 января 2028 года, 2 млрд рублей - на 1 января 2029 года и 3 млрд рублей на начало 2030 года. Для банков с базовой лицензией увеличение капитала составит с 300 млн рублей до 500 млн рублей на 1 января 2028 года, до 700 млн рублей на 1 января 2029 года, на 1 января 2030 года требования составят 1 млрд рублей.

Новые кредитные организации, которые получат лицензию после 1 января 2028 года, буду обязаны соблюдать требования по минимальному капиталу в размере 3 млрд рублей или 1 млрд рублей в зависимости от лицензии.

В ЦБ пояснили, что текущие требования к капиталу не отражают реального масштаба изменения бизнеса банков и уровня рисков.