Раскрыто, что поможет Германии стабилизировать тяжелую ситуацию в промышленности

С января по май 2026 года выработка электроэнергии в Германии достигла 209 тераватт-часов — это самый высокий показатель за последние десять лет, сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитического центра Ember. Рост почти на 9 ТВт·ч стал самым значительным с 2016 года.

Ключевой фактор — возобновляемые источники энергии. Выработка солнечной и ветровой энергии увеличилась на 15% с начала года, а с 2017 года рост составил 72%. Это приближает объемы «зеленой» энергии к многолетним максимумам.

Однако общий уровень промышленной активности в стране остается на 19% ниже исторического пика 2017 года. Тем не менее, структурные изменения в энергобалансе создают предпосылки для устойчивого роста, пишут авторы.

Рост выработки из возобновляемых источников снижает предельные издержки производства и постепенно уменьшает цены на электроэнергию. Это особенно важно для энергоемких секторов — стали, химии и удобрений, где с начала года объемы производства выросли примерно на 6–7%.

Немецкая промышленность сталкивается с рядом вызовов: слабый мировой спрос, конкуренция со стороны зарубежных компаний и структурные изменения. Кроме того, существуют ограничения внутри самой энергосистемы — узкие места в сетях, нестабильность ВИЭ и необходимость расширения мощностей хранения энергии.

По словам экспертов, увеличение доступной мощности может стимулировать рост промышленного производства, повысить спрос на электроэнергию и привлечь дальнейшие инвестиции в генерирующие мощности. Как отмечается, экономическое процветание Германии исторически было связано с мощью ее заводов, и следующий этап промышленного восстановления может начаться не на заводских площадках, а в энергосистеме.