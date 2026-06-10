ВЦИОМ: доля ощущающих высокую инфляцию россиян снизилась

Индекс восприятия инфляции в России в мае 2026 года снизился до 62 пунктов, что соответствует показателям декабря 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Аналитического центра ВЦИОМ.

Как отмечают эксперты, после роста в первом полугодии 2026 года показатель демонстрирует замедление. Число граждан, сообщающих о высокой инфляции, сократилось на 2 процентных пункта.

Индекс рассчитывается на основе всероссийских опросов населения. Респондентам задается вопрос: "Как бы Вы оценили рост цен (инфляцию) в течение последнего месяца-двух?". Значение индекса формируется с использованием коэффициентов: 0,9 для ответа "Инфляция очень высокая", 0,5 - "Инфляция умеренная", 0,1 - "Инфляция незначительная". Итоговый показатель измеряется в пунктах в диапазоне от 0 до 90. Чем выше значение, тем более распространено мнение о высоких темпах роста цен.

Данные представлены по комбинированной выборке на основании опросов "ВЦИОМ-Спутник" - ежедневного всероссийского телефонного опроса Аналитического центра ВЦИОМ. ВЦИОМ регулярно измеряет, как граждане воспринимают уровень инфляции.