«Арктик СПГ 2» отгрузил первую летнюю партию топлива в КНР

Судно «Кристоф де Маржери» доставило партию газа с завода «Арктик СПГ 2» через Берингов пролив к Камчатке, сообщает profinance.ru со ссылкой на Bloomberg.

Это первый летний рейс проекта в восточном направлении. С августа прошлого года все грузы с этого предприятия уходили на китайский терминал Бэйхай. Нынешняя партия была погружена на танкер в конце мая.

Китай наращивает закупки СПГ для покрытия летнего роста потребления электричества. Россия может выиграть от этого сезонного спроса: Севморпуть летом проходим, а поставки с Ближнего Востока затруднены из-за блокады Ормузского пролива, пишут авторы.

«Новатэк», управляющий проектом на Гыданском полуострове, экспортирует газ с помощью «теневого флота». Обычно топливо сначала доставляют в плавучее хранилище на Камчатке или в Мурманской области, а оттуда отправляют в Китай.

В январе к флоту «Арктик СПГ 2» добавили танкер ледокольного типа «Алексей Косыгин» — первый, собранный на российской верфи. Еще два таких же судна планируют передать заказчику до конца года, что даст возможность отправлять газ с проекта даже в зимние месяцы.