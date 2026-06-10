Российский фондовый рынок продолжил снижение

В ходе торгов в среду, 10 июня, индекс Мосбиржи опустился до нового минимума с октября 2025 года, дойдя до 2482 пунктов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Неделя является уже 14-й по счету, во время которой российский фондовый рынок демонстрирует снижение. Также на этой неделе перешел к падению индекс российских гособлигаций RGBI, опускавшийся до минимальных с 12 марта 118,34 пункта.

Как Евгений Коган, на рынке нет факторов, которые могли бы развернуть эту тенденцию. Инвесторов напрягает слишком крепкий рубль, отсутствие переговоров по прекращению боевых действий на Украине и разговоры о росте дефицита бюджета.

Последнее обстоятельство носит проинфляционный характер, а значит, снижает вероятность более быстрого снижения ключевой ставки, что негативно скажется на бизнесе.

Глава Мосбиржи Виктор Жидков уверен, что проблему воспринимают излишне остро, хотя на самом деле она является защитной реакцией системы.

«Нам надо просто продолжать делать то, что мы делаем, и все наступит хорошо. Я уверен в этом и даже не смотрю», — заключил Жидков.

Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев выразил уверенность, что спад носит временный характер. «Ну, упал и упал», — сказал он.