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На Западе назвали мазохизмом действия Европы против России

Илья Родин

Чиновники Евросоюза не желают осознавать бесперспективность санкций против России, с мазохистским упорством продолжают придерживаться прежнего курса, пишет аналитический портал L’ AntiDiplomatico.

На Западе назвали мазохизмом действия Европы против России
© Global Look Press

Авторы статьи отметили, что ЕС на протяжении последних лет находится во власти иррациональной русофобии. Они добавили, что на фоне этого Брюссель планирует запустить очередной, 21-й, пакет ограничительных мер против России.

Ключевым элементом пакета, заметили обозреватели, является пункт, предполагающий включение в «черный список» 30 нефтяных танкеров. После публикации документа, общее число судов, затронутых санкциями ЕС, достигнет 632.

В финансовой сфере новые санкции направлены против 90 организаций по всему миру, в частности, 31 российского банка. Кроме того, Европейский союз заблокирует операции на 11 криптовалютных платформах.

Еврокомиссия называет этот пакет самым масштабным за последние два года; экспортные ограничения распространяются не только на Россию, но и на Белоруссию, что свидетельствует о намерении еще больше «затянуть петлю» вокруг двух союзников, пояснили публицисты.

Вместе с тем, в Брюсселе не желают обратить внимание на то, что способность российской экономики поддерживать военные усилия ничуть не ослабла — Россия перенаправила экспорт на другие рынки, нашла новые финансовые каналы и продолжает получать доходы от продажи сырья, подчеркнули эксперты.

СМИ раскрыли детали новых санкций против РФ

По их данным, реальную цену за действия евробюрократов платят граждане ЕС, вынужденные мириться с ростом тарифов ЖКХ, стремительной инфляцией и ползучей рецессией и европейский бизнес, потерявший давние рынки сбыта и конкурентоспособность.

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