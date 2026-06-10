Чиновники Евросоюза не желают осознавать бесперспективность санкций против России, с мазохистским упорством продолжают придерживаться прежнего курса, пишет аналитический портал L’ AntiDiplomatico.

Авторы статьи отметили, что ЕС на протяжении последних лет находится во власти иррациональной русофобии. Они добавили, что на фоне этого Брюссель планирует запустить очередной, 21-й, пакет ограничительных мер против России.

Ключевым элементом пакета, заметили обозреватели, является пункт, предполагающий включение в «черный список» 30 нефтяных танкеров. После публикации документа, общее число судов, затронутых санкциями ЕС, достигнет 632.

В финансовой сфере новые санкции направлены против 90 организаций по всему миру, в частности, 31 российского банка. Кроме того, Европейский союз заблокирует операции на 11 криптовалютных платформах.

Еврокомиссия называет этот пакет самым масштабным за последние два года; экспортные ограничения распространяются не только на Россию, но и на Белоруссию, что свидетельствует о намерении еще больше «затянуть петлю» вокруг двух союзников, пояснили публицисты.

Вместе с тем, в Брюсселе не желают обратить внимание на то, что способность российской экономики поддерживать военные усилия ничуть не ослабла — Россия перенаправила экспорт на другие рынки, нашла новые финансовые каналы и продолжает получать доходы от продажи сырья, подчеркнули эксперты.

СМИ раскрыли детали новых санкций против РФ

По их данным, реальную цену за действия евробюрократов платят граждане ЕС, вынужденные мириться с ростом тарифов ЖКХ, стремительной инфляцией и ползучей рецессией и европейский бизнес, потерявший давние рынки сбыта и конкурентоспособность.