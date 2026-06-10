Экономист оценил идею обязать ЦБ согласовывать повышение ключевой ставки с Госдумой

Инициатива депутатов фракции «Справедливая Россия» обязать Центробанк согласовывать с Госдумой повышение ключевой ставки выше 7% заслуживает позитивной оценки, поскольку действия регулятора должны быть увязаны с общим экономическим курсом страны. Об этом в разговоре с Рамблером заявил экономист Андрей Колганов. По его мнению, текущий уровень ставки значительно превышает официальные показатели инфляции, что негативно сказывается на реальном секторе экономики.

Ранее группа парламентариев от «Справедливой России» внесла в Государственную думу законопроект об усилении контроля за решениями Банка России. Согласно документу, для установления ключевой ставки на уровне выше 7% руководству регулятора потребуется получить одобрение парламента. Авторы инициативы подчеркнули, что данный параметр напрямую влияет на стоимость кредитования, доступность жилья для граждан и условия функционирования бизнеса, а значит, определяет социально-экономическое развитие всей страны.

Колганов отметил, что существующая автономия Центробанка в формировании монетарной политики не всегда идет на пользу государству, поэтому предложение депутатов выглядит вполне логичным шагом.

Привязка политики Центрального банка к общей экономической политике страны была бы абсолютно нелишней. Проблема в том, что у нас Центробанк обладает не просто инструментальной самостоятельностью — он фактически единолично определяет экономический курс и при этом далеко не всегда считается с общей национальной экономической политикой. Эту ситуацию, безусловно, лучше было бы исправить, и именно в этом контексте инициативу "Справедливой России" я расцениваю позитивно. Андрей Колганов Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ

Экономист также объяснил, почему в качестве предельного значения, требующего одобрения законодателей, был выбран именно порог в 7%. По его словам, эта цифра напрямую связана с выживанием отечественной промышленности, которая не может развиваться при текущей жесткой политике регулятора.

«Порог в 7% — это цифра, максимально близкая к уровню рентабельности большинства отечественных промышленных производств. Если ключевая ставка уходит выше этой отметки, то цена кредитных ресурсов становится для многих реальных отраслей экономики попросту неподъемной. Конечно, устанавливать ставку ниже текущего уровня инфляции — это очень рискованный шаг, который действительно может обернуться негативными последствиями для рынка. Однако сегодня наша ключевая ставка значительно превышает официальный уровень инфляции, и вот такое положение дел, на мой взгляд, выглядит абсолютно нерационально».

По оценке эксперта, объективных экономических или структурных препятствий для снижения стоимости кредитов в стране в данный момент нет, а сама по себе высокая ставка упирается исключительно в субъективную позицию руководства ЦБ.

«Снизить ставку до более приемлемого уровня регулятору мешает исключительно нежелание самого Центробанка это делать — никаких других объективных экономических причин для этого сегодня я не вижу».

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в беседе с ТАСС допустил снижение ключевой ставки к 12% к концу года.