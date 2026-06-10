Путин высказался о снижении ставки ЦБ

Президент России Владимир Путин заявил, что меры по снижению инфляции начали давать результат. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ситуация с инфляцией находится под контролем. Он также заявил, что на этом фоне власти России рассчитывают на снижение ключевой ставки.

«Ситуация под контролем, это очевидные совершенно вещи, и принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция падает, уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров», — заявил он.

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