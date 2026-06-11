Rystad допустила рост цен на нефть до $150 при возобновлении войны в Иране

Эскалация напряженности между Ираном и США поставила под угрозу апрельское соглашение о прекращении огня, и в случае возобновления боевых действий в полном объеме стоимость нефти может приблизиться к $150 за баррель. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении главы отдела геополитического анализа консалтинговой компании Rystad Energy Хорхе Леона.

"Вероятность достижения соглашения в ближайшей перспективе снизилась по сравнению с нашей предыдущей оценкой, составлявшей около 40% несколько недель назад. Ситуация становится все более неопределенной, и ближайшие несколько дней будут иметь решающее значение для понимания того, сможет ли дипломатия вновь взять верх или конфликт перейдет в фазу более продолжительной эскалации", - сообщил эксперт.

Как указали в Rystad Energy, эта неопределенность отражается в динамике нефтяных цен: стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent 10 июня резко выросла примерно до $94,5 за баррель, после чего снизилась и вернулась к уровню около $93 за баррель.

В ночь на 10 июня Вооруженные силы (ВС) США нанесли удары по территории Ирана в ответ на уничтожение американского военного вертолета. В свою очередь Тегеран атаковал военные базы США в Бахрейне, Иордании и Кувейте. Позднее американский президент Дональд Трамп пригрозил отдать приказ о новых ударах по объектам иранской инфраструктуры, включая мосты и электростанции.

По информации Центрального командования ВС США (CENTCOM), дополнительные удары по исламской республике начались 11 июня в 00:15 мск. Агентство Mehr сообщает о серии взрывов в нескольких городах Ирана. Системы противовоздушной обороны работают над уничтожением целей в небе сразу над несколькими провинциями страны, произошли столкновения между ВС США и Ирана на море.