Россия заместила поставки одного продукта из Армении

Российская Федерация увеличила ввоз рыбы из других стран, чтобы компенсировать сокращение поставок из Армении. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Ранее Россия ввела ограничения на ввоз живой рыбы с территории Армении. Под запрет попали практически все армянские компании-экспортеры, за исключением двух предприятий. Как пояснил руководитель ведомства, введение ограничений было ожидаемым шагом, поэтому еще до их принятия отечественный регулятор начал активно расширять круг поставщиков из других государств.

В частности, основное внимание было уделено замещению форели. Данкверт отметил, что Россия успешно переориентировала импорт данной рыбы на Иран и Турцию. Эти страны смогли оперативно предложить необходимые объемы продукции, соответствующей требованиям российского законодательства.

Глава Россельхознадзора подчеркнул, что диверсификация источников импорта является стратегически правильным решением. По его словам, чем больше у страны поставщиков, тем проще выстраивать надежную систему продовольственного снабжения. Зависимость от одного или двух партнеров всегда несет риски возникновения дефицита той или иной продукции в случае введения ограничений или логистических сбоев.

Сейчас, как заверил Данкверт, такой проблемы не существует: российский рынок имеет большой выбор, и все возникающие ниши оперативно закрываются за счет поставок из других стран.