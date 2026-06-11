Цена доставки грузов из ОАЭ в Россию значительно выросла

С февраля по начало июня 2026 года стоимость морской доставки из порта Джебель-Али (ОАЭ) в Новороссийск выросла в 2,7–2,8 раза, сообщают «Известия» со ссылкой на логистические компании. В июле фрахт, по прогнозам участников рынка, может подорожать еще примерно на 6%.

Это происходит из-за переориентации части грузопотоков на порты Сохар в Омане и Джидду в Саудовской Аравии, которые не справились с резким ростом контейнерных перевозок. Из-за перегрузки сроки доставки растянулись до 35 дней, а спрос на перевозки упал примерно на 30%.

Директор ПЭК: GLOBAL Геннадий Чичин отметил, что бизнес столкнулся с дефицитом мощностей: свободные места на большинстве морских линий забронированы до конца июля. Дополнительное давление создает сезонный рост спроса на перевозки из Китая и ОАЭ, который традиционно длится с июня по декабрь.

Директор по стратегическому развитию Railship Евгений Березин считает, что подорожание доставки скажется на ценах неравномерно. При росте фрахта на 5–10% стоимость товаров увеличится лишь на 1–2%, а продукция премиум-сегмента практически не отреагирует. Как уточняется, все зависит от доли логистики в конечной цене: для дешевых категорий товаров она значительна, для дорогих — невелика.