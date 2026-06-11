Раскрыты сроки восстановления «Северного потока»

Восстановление поврежденного в результате взрывов газопровода "Северный поток" может занять около трех лет при условии своевременного финансирования и отсутствия существенных задержек. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы Высокого суда Лондона по спору Nord Stream AG (оператор газопровода) со страховщиками Lloyd's Insurance Company и Arch Insurance.

Как уточняется, совместный меморандум был подготовлен экспертами по инженерным и техническим вопросам, привлеченными обеими сторонами процесса. В документе зафиксированы как согласованные выводы специалистов, так и перечень вопросов, по которым их позиции остаются различными.

Одним из согласованных выводов экспертов стало то, что гипотетически реализация ремонтного проекта может занять около 36 месяцев. В этот срок входят проектирование работ, получение разрешений, закупка материалов, мобилизация подрядчиков и непосредственно проведение ремонта поврежденных участков. Соответствующие оценки экспертов рассматривались не как план фактического восстановления газопровода, а как часть расчета размера возможного страхового возмещения по иску Nord Stream AG к страховщикам. Эти расчеты могут быть использованы судом для определения размера страхового возмещения в случае, если он признает наличие страхового покрытия.

РБК указывает, что специалисты также частично сблизили позиции по одному из вопросов оценки стоимости восстановительных работ. Так, закупка новых труб протяженностью 7 км из Китая составила бы €16,7 млн.

О суде

Слушания по делу о подрывах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" начались в четверг в Высоком суде Англии и Уэльса.

В качестве истца выступает компания-оператор Nord Stream, которая требует от ответчика - Lloyd’s of London - выплатить страховку в размере €580 млн. Предполагается, что процесс под руководством судьи Клэр Молдер продлится около пяти недель.