ЦБ изменил свое мнение о причинах укрепления рубля

Банк России больше не считает высокую ключевую ставку главным фактором укрепления рубля, следует из слов зампреда ЦБ Алексея Заботкина в интервью «Ведомостям».

«Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) также вносит вклад, но он не является решающим», — сказал он.

Курс рубля начал заметно укрепляться в 2025 году. Тогда ЦБ неоднократно объяснял это высокой ключевой ставкой.

«Во многом это связано с жесткой денежно-кредитной политикой», — отмечала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в октябре.

Как говорила она, высокие ставки делают активы в рублях привлекательнее по сравнению с зарубежными и повышают спрос на них, что и укрепляет курс. С Банком России в этом были согласны и многие аналитики.

Теперь ЦБ считает укрепление рубля следствием четырех основных «структурных факторов», которые уменьшили спрос на валюту в экономике.

Первый — более высокая базовая цена нефти , заложенная в бюджетном правиле.

По действующей норме, если фактическая стоимость нефти марки Urals превышает установленную правительством базовую, то полученные дополнительные доходы бюджета конвертируются в валюту и направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Если цена оказывается ниже, то валюту наоборот продают из резервов и покрывают этими средствами недобор доходов. То есть чем выше цена отсечения, тем реже власти валюту покупают и чаще продают. В 2021 году базовая цена нефти была установлена на уровне $43,3 за баррель. В 2022-м бюджетное правило временно отменили, а когда вернули — базовую цену подняли до $60 за баррель.

Второй фактор, по мнению Заботкина, — санкции. Из-за них граждане и бизнес стали реже «накапливать иностранные активы» — хранить свои деньги в валюте. Это также уменьшило спрос на нее.

Третий — импортозамещение . Если до 2022 года доля импорта в ВВП стабильно составляла около 20,5%, то сейчас снизилась до 16%, отмечает Заботкин.

«Из-за санкций, локализации и курса на технологический суверенитет» граждане и бизнес меньше покупают импортных товаров. Поскольку зарубежным производителям за поставки обычно платят валютой, то снижение импорта, соответственно, снижает и спрос на валюту.

Четвертый — рост цен на ненефтегазовый экспорт . Если влияние мировых цен на нефть на рубль еще сглаживается бюджетным правилом, то рост цен на остальные товары уже напрямую способствует укреплению рубля, подчеркнул Заботкин. Как отмечал в июне Институт им. Гайдара, из-за «логистических проблем в районе Персидского залива» (войны на Ближнем Востоке) в марте выросли цены на базовые товары российского экспорта: помимо нефти, это также зерно, уголь, черные и цветные металлы. Аналитики ждут, что в следующие кварталы цены останутся повышенными.

Причины, перечисленные Заботкиным, созвучны с тем, что ранее говорили в правительстве. Так, в декабре 2025 года глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснял укрепление рубля дисбалансом экспорта и импорта. Россия наращивает экспорт в условиях, когда отток капитала из страны сильно ограничен, а импорт замещают внутренним производством, отмечал он.

«Стратегически наш курс будет существенно крепче, чем нам казалось год и два назад», — предупреждал министр.

Курс доллара на 11 июня составлял 71,8 рубля, курс евро — 83, юаня — 10,6. Аналитики, опрошенные Банком России с 5 по 9 июня, ждали средний курс доллара к рублю на 2026 год на уровне 78,1 рубля.