Недалеко до банкротства: госдолг Украины растет как снежный ком

Евросоюз готов начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, консультации по существу запустят уже в понедельник в рамках встреч глав внешнеполитических ведомств ЕС.

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Присоединение новых членов называют инвестицией в общее будущее, но, как водится, точных сроков приёма нет. Экономически выгодным назвать такой шаг сложно - госдолг киевского режима за четыре года вырос более, чем в два раза. Каждый украинец уже должен внешним кредиторам без малого по восемь тысяч долларов. Чтобы расплатиться, стране потребуется около 35-ти лет.

Впрочем, это не мешает Брюсселю выдавать Киеву всё новые кредиты. Правда, одобренные недавно 700 миллионов долларов до получателей пока не дошли - в Международном валютном фонде объяснили задержку замедлением структурных реформ на Украине.